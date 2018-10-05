'Bırakmamı istemiyorlar'

AKŞAM

F.BAHÇE’DE taraftarın gönderilmesini istediği Teknik Direktör Phillip Cocu, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, kulüp içindeki durumun farklı olduğunu söyledi. Özellikle farklı Rizespor mağlubiyetinden sonra istifa etmesi için kamuoyundan ve basından baskı gördüğünü vurgulayan Phillip Cocu, yönetimin ise kendisine güven duyduğunu vurguladı. Türkiye’de şartların zor olduğuna ve futbolcuların işinin güçlüğüne dikkat çeken Hollandalı teknik adam, buna rağmen gelecekte her şeyin iyi olduğuna inandığını dile getirdi.

ÇOK FAZLA PARA HARCAYAMADIK

Sezon başında fazla para harcayamadıklarını ve dolayısıyla istedikleri transferleri yapamadıklarını dile getiren Cocu, şu ifadeleri kullandı: Burada futbol gerçekten zor. Oyuncular savaşmak zorundalar.” dedi. Transfer döneminde iki önemli oyuncularını sattıklarını belirten Hollandalı teknik adam, “UEFA kuralları nedeniyle birçok kulüp fazla para harcayamadı. Sezon başında biz de Giuliano ve Josef gibi iki önemli oyuncumuzu sattık.

BU BAŞLANGICA ALIŞKIN DEĞİLLER

Hollandalı teknik adamın, taraftar ve kamuoyuyla ilgili sözleri ise adeta alay eder gibiydi. “Burada böyle başlangıçlara alışık değiller” ifadesini kullanan Cocu, “Taraftarlar her zaman başarı istiyor. Ama gitmemi istemiyorlar. Ali Koç ve Comolli’nin desteklerini hissediyorum. Burada duygular yoğun yaşanıyor. Gazeteler her zaman dolu olmak zorunda. Bu yüzden sürekli bir şeyler yazmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.