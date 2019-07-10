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'Bırakın gideyim'

'Bırakın gideyim'

iSPANYOL basını G.Saray’ın Brezilyalı oyuncusu Fernando’nun takımdan ayrılmak için yönetime “Beni bırakın gideyim” diye başvurduğunu duyurdu. İşte Galatasaray ile ilgili son transfer haberleri…

AKŞAM

İspanyollar’ın iddiasına göre Sevilla ile anlaşan Fernando, “Ben gelecek sezon İspanya’da oynamak istiyorum. Kolaylık gösterin” önerisi yaptı. Sevilla’nın, Galatasaray’a bu oyuncu için yaptığı teklifi yükselttiği, takas ve para seçeneklerinin de masada olduğu belirtildi.

NAiNGGOLAN REDDETTi

İTALYAN basını, Inter’in orta saha oyuncusu Raja Nainggolan’nın Galatasaray’a gitmeyi reddettiğini öne sürdü. 31 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusuna, Çin’in Jiangsu Sainty takımından da teklif geldiği, ancak bu öneriye de pek sıcak bakmadığı bildirildi...

IANiS HAGi’Yi BARÇA iSTiYOR

VİİTORUL Köstence Başkanı ve eski Barcelona kaptanı Gica Popescu, Hagi’nin oğlu Ianis Hagi’yi, Barcelona’nın istediğini söyledi. Popescu, “Ancak Barcelona’nın teklifi bizi tatmin etmedi. Çünkü Ianis pek çok iyi takımın ilgisini çekiyor. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde büyüyecek” diye konuştu

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