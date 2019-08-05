'Bırakın beni gideyim'

Galatasaray’ın transfer listesindeki Radamel Falcao’dan son dakika açıklaması geldi. Monaco’nun Sampdoria ile oynadığı hazırlık maçının ardından konuşan yıldız futbolcu ayrılmak istediğini söyledi.

AKŞAM

FRANSIZ ekibi Monaco’nun Sampdoria’yla oynadığı ve onun golüyle 1-0 kazandığı hazırlık maçının ardından Radamel Falcao açıklamalarda bulundu. Monaco’nun kendisine yeni sözleşme teklifinde bulunmadığını söyleyen Falcao, iyi teklifler aldığını ve bir an önce geleceğiyle ilgili durumun çözüme kavuşmasını istediğini söyledi. Kolombiyalı yıldızyaptığı açıklamada, “Kulüp bana sözleşme uzatma teklifinde bulunmadı. Sözleşmemin bitmesine 1 yıl kala bana İyi teklifler geliyor” ifadelerini kullandı.

SORUN ÇIKMAYACAKTIR

33 yaşındaki futbolcu, “Geleceğimi ve ailemi düşünmem gerekiyor. Durumun bir an önce çözüme kavuşmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Falcao, “Petrov’un kalmamı istediğini biliyorum ama bu şartlarda zor. Şu anda teklifleri inceliyorum ve iyi teklifler var. Niyetim beklemek değil. Umarım durumumu bir an önce çözüme kavuştururum. Sorun çıkacağını sanmıyorum. İyi ilişkilerimiz var. Kulübü anlıyorum ve onlar da beni anlıyor. 33 yaşındayım ve kendim için en iyi kararı vermeliyim” diye konuştu

NET KULÜP iSMi VERMEDi

Galatasaray’ın seni istediği söyleniyor. Bu iki kulüpten hangisine yakınsın?” sorusuna yanıt veren Falcao, “Şu anda net bir takım ismi veremem ama ayrılmak istiyorum” dedi. Kolombiyalı futbolcunun sosyal medyadaki davranışları ise kendisini ele veriyor. Galatasaray taraftarlarının kendisiyle ilgili yaptığı videoları beğenen Falcao, G.Saray’ın Uruguaylı kalecisi Muslera’yı da takibe başlamıştı. Ancak benzer davranışları Valencia için göstermedi. Yani Aslan’ı seçti!