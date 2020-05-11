'Bırakın beni Beşiktaş'a döneyim'

Porto'nun bonservis bedelini düşürmesiyle Aboubakar'ın transferi yeniden gündeme geldi. Beşiktaş'a dönmeyi çok isteyen Kamerunlu golcünün de Kartal'a gelmek için bizzat devreye girdiği ortaya çıktı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, siyah-beyazlı kulüpte forma giydiği dönemde taraftarların sevgilisi haline gelen eski yıldızı Vincent Aboubakar'la yeniden temas kurmuştu. Ancak Porto'nun, Kamerunlu golcü için yüksek bonservis bedeli istemesi transferin önünü tıkamıştı.



"BEŞİKTAŞ BİLDİĞİM, SEVİLDİĞİM BİR KULÜP"

Kısa bir süre önce Portekiz ekibi Porto'nun bonservis bedelini 5 milyon euronun da altına düşürmesiyle Aboubakar'ın transferi yeniden gündeme geldi. Beşiktaş'a dönmeyi çok isteyen Kamerunlu golcünün de Kartal'a gelmek için bizzat devreye girdiği ortaya çıktı.Gelen haberlere göre, menajeri aracılığıyla Portekizli yetkililerle temas kuran Kamerunlu forvetin "Burada kadroda düşünülmüyorum. Beşiktaş bildiğim, sevildiğim bir kulüp. Transferimde kolaylık sağlayın" ifadelerini kullandığı belirtildi.



28 yaşındaki oyuncunun ayrıca gerekirse kulüpten alacaklarının cüzi bir kısmında fedakarlık yaparak bırakabileceğini bildirdiği de öğrenildi. Portolu yetkililerin de tecrübeli golcüye kolaylık sözü verdiği belirtiliyor.



EN ÖNEMLİ GELİŞME ÖNCEKİ GÜN YAŞANDI

Aboubakar'ın Beşiktaş yolunu açacak en önemli gelişme ise önceki gün yaşandı. 30 Haziran'a kadar ödeme sözü verdiği borçlarına karşılık 100 milyon euroluk bir kaynak bulması gereken Portekiz ekibinin, tüm oyuncularından kulüp bulmalarını istediği kaydedildi. Tüm isimlerin menajerleriyle görüşüldüğü belirtildi. Aboubakar'ın da isteğini bu görüşmelerde ilettiği dile getirildi.

Porto'nun 250 milyon euro borcu olduğu ve UEFA'nın yakın takibinde bulunduğu için bir an önce oyuncu satmaya çalıştığı ifade ediliyor. Öte yandan golcü oyuncu ile son günlerde İngilizi ekibi West Ham'ın da ilgilenmeye başladığı iddia edilmişti. Ancak Ada ekibinde Aboubakar için herhangi bir girişim yaşanmadığı öğrenildi. 1.84 boyundaki Abou'nun şu an tek taliplisi Beşiktaş. (Takvim)