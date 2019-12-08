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Bir yıldız doğuyor

Bir yıldız doğuyor

F.Bahçe’nin genç futbolcusu Ferdi’nin performansı Hollanda’da manşetlere çıktı. NEC Kulübü ise halen Fenerbahçe’den transfer taksidi bekliyor.

AKŞAM

SON olarak Gençlerbirliği maçında parlayan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınında büyük ilgi gördü. Hollanda U21 Milli Takımı’nın formasını giyen genç yetenek için “vi.nl” sitesi, “Kadıoğlu, Fenerbahçe’de büyük oynamaya ve gol atmaya devam ediyor” dedi. ‘Voetbalprimeur.nl” sitesi ise “Kadıoğlu, Fenerbahçe için vazgeçilmez olmaya başladı. En sonunda forma şansını yakaladı ve bunu çok iyi kullanıyor. Bundan sonra ilk 11’i zorlayacak” yorumu yapıldı.En ilginç haber ise “omroepgelderland.nl”den geldi. 2018’de NEC Nijmegen transfer edilen futbolcu için bu haber sitesi, “Ferdi, 2 milyon euroya Fenerbahçe’ye satıldı. Goller de atıyor ama NEC Nijmegen hala parasını bekliyor. Kulüp mali olarak zor durumda. Bu paraya ihtiyacı var” iddiasında bulundu.


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