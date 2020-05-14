Bir vaka da Giresunspor'da

Liglerin başlama tarihlerinin belli olmasıyla birlikte futbol kulüpleri de çalışmalarına başladı. Antrenmanlara başlamadan önce futbolcu ve kulüp çalışanlarına koronavirüs testi yaptıran kulüplerden koronavirüs haberleri arka arkaya gelmeye başladı.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve BB Erzurumspor gibi kulüplerin ardından bir vaka haberi de Giresunspor’dan geldi.
Kulüp, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, kulüp çalışanlarından bir kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Giresunspor’un yaptığı açıklama şöyle:
“Takımımızda, 12 Mayıs Salı Pazartesi tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.
Yapılan testin sonuçlarına göre 1 kulüp personelimizin test sonucu pozitif çıkmış olup, gerekli tedavilere ise başlanmıştır.”
Kulüp, çalışanına geçmiş olsun dileklerini ileterek, “En kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz” dedi.
TFF ara verilen liglerin şimdilik planlanan başlangıç tarihini açıkladı.
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