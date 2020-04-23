Bir ülke daha Türkiye dedi: Ligler Antalya'da oynansın

Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler arasında yer alan Romanya Ligi ile ilgili ülke federasyonundan flaş bir öneri geldi. Rumen basınında çıkan haberlere göre Romanya Futbol Federasyonu, 1. Lig ekiplerine kalan maçları Antalya'da oynama önerisinde bulunduğu öne sürüldü.
Rumen basınında yer alan habere göre, federasyonun, 1. Lig kulüpleriyle yaptığı video konferans toplantısında kalan maçları Antalya'da oynama önerisinde bulunduğu ifade edildi.
Haberin detaylarında, Romanya'da antrenmanların ve ligin devam edememesi halinde her şeyin Antalya'ya taşınacağı konusunda federasyon yetkililerinin görüş belirttiği öne sürüldü.
"ANTALYA DAHA UCUZA GELEBİLİR!"
Öte yandan koronavirüsüyle ilgili Antalya'da herhangi bir olumsuz durumun olmadığını vurgulayan Rumen basını, maçların Antalya'da oynanmasının Romanya'dan daha ucuza gelebileceğini de okuyucularına aktardı
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler ile alakalı çözüm önerileri konuşulurken Romanya'dan flaş bir öneri geldi.
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