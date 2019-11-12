Bir tişörtü hazmedemediler

AKŞAM

AVRUPA’NIN demokratlığının ‘Kuyruğuna basıldığında’ nasıl bir nefrete dönüştüğü bir kez daha ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la çekildiği fotoğraf sonrası resmi makamlar tarafından linç edilen, ırkçı söylemlere hedef olan Mesut Özil, Almanya Milli Takımı’nı bırakmak zorunda kalmıştı. Avrupa’nın Türkiye hazımsızlığı ‘Asker selamı’ ve ‘Vatan size minnettar’ tişörtüyle bir kez daha ortaya çıktı. Milli futbolculara ve Başakşehirli oyunculara UEFA tarafından başlatılan soruşturmalar dışında, Yunanistan’da hentbol oynayan milli sporcularımız, Belçika galibiyetinden sonra asker selamı verdiği için kovuldu. Almanya Futbol Federasyonu asker selamı veren oyunculara ceza verileceğini duyurdu. Enver Çenk Şahin’in sözleşmesi Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiği için, St. Pauli kulübü tarafından feshedildi.

SÖZLEŞMESi FESHEDiLMEDi!

Avrupa’nın, Türkiye nefretinin son kurbanlarından biri de F.Bahçeli Zanka oldu. Tişört giydiği için ülkesinde Dış İşleri Bakanı dahil bir çok siyasetçi ve futbol yöneticisi tarafından tarafından linç edilen Zanka, “Benim yerimde olsanız ne yapardınız? İnsanları anlıyorum, eleştirilerini de anlıyorum ama beni de anlasınlar. Danimarka’dan çok daha farklı bir yerde yaşıyorum” açıklaması yapmak durumunda kaldı. Atatürk için açılan pankartı tutmayan Yunan basketbolcu Kostas Sloukas konusunda Türkiye’nin yaklaşımı, Avrupa’ya ‘Hoşgörü dersi’ niteliğindeydi. Hiçbir resmi ağız, onu bu tavrından dolayı yargılamadı, sözleşmesinin feshedilmesini istemedi.

ASLA BASKI YOK

DANİMARKA basını ve yöneticileri her açıklamada, Zanka’nın tişörtü zorla giydiğini iddia ettiler. Fenerbahçe cephesinden ise bu konuda gazetemize gayri resmi şu açıklama yapıldı: “Hiçbir sporcumuza bu konuda bir zorlama yapılmaz.”

Deron Williams tereddüt etmedi

BİR dönem Beşiktaş forması giyen ünlü NBA oyuncusu Deron Williams, 2011 yılında Karşıyaka maçına çıkarken ‘Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez’ tişörtünü giymişti. O dönem Beşiktaş’ı çalıştıran Ergin Ataman, ünlü yıldızın bu tişörtü giyme nedenini ve tavrını Akşam’a şöyle açıklamıştı: “Deron Williams tişörtleri görünce ‘Neden’ diye sordu. Sebebini anlatınca da hiç tereddüt etmeden giydi. Bu tür hassasiyetleri çok yüksek birisi. Sahaya çıkarken pankartı da aynı şekilde büyük bir istekle taşıdı. Deron’da en ufak bir tereddüt belirtisi bile görmedim bunu yaparken.”