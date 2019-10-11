Bir oluruz yolunda! Türkiye-Arnavutluk muhtemel 11'ler

AKŞAM

AVRUPA Şampiyonası elemelerinde iyi bir grafi k çizen A Milli Futbol Takımımız, bugün sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den yayınlanacak. Müsabakada, Romanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan’ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.

TEK EKSİK DORUKHAN

Milli Takım’a çağırılan ancak sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Dorukhan dışında eksik bulunmuyor. Türkiye’nin yer aldığı grupta TSİ 21.45’te İzlandaFransa ve Andorra-Moldova maçları da oynanacak. Grupta 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Ay-Yıldızlı ekip, 15 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise 3. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11’LER:

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Ozan, Abdülkadir, Emre, Hakan, Kenan Karaman, Cenk

ARNAVUTLUK: Strakosha, Lenjani, Hysaj, Djimsiti, Dermaku, İsmajl, Gjasula, Bare, Manaj, Memushaj, Cikalleshi