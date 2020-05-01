Bir Maradona forması 425 bin TL!

Koronavirüs salgını sebebiyle zor günler geçiren İtalya'da, salgından zarar görenlere destek olmak amacıyla düzenlenen açık artırmada Maradona'nın Napoli forması 55 bin Euro'ya Türk lirasıyla 425 bin TL'ye satıldı.

Maradona'nın forması Napoli ile birlikte İtalyan ekibinde oynayan eski futbolcu Ciro Ferrera tarafından açık artırmaya bağışlandı.

Skorer'in haberine göre; Ferrera yaptığı açıklamada, "Başka bir oyun daha kazandık. Bu yaptığımız çok önemli bir şey. Hep birlikte kazandık" dedi.

Öte yandan açık artırmada toplam 85 bin Euro gelir elde edildi.