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aksam.com.tr
  • 27 Ağustos 2020 Perşembe 18:22
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Bir koronavirüs vakası da Antalyaspor'da

Bir koronavirüs vakası da Antalyaspor'da

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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, amatör ve alt yapı branşlarının kullandığı Hasan Subaşı Tesisleri'nde görevli bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fraport TAV Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Alt yapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesisleri'mizde görev yapan bir çalışanımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanımız karantinaya alınarak tedavisine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır" denildi.

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