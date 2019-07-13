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Bir garip iddia

Bir garip iddia

ABOLA’NIN iddiasına göre Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma’yı, Vietnam’ın şampiyonu Hanoi istiyor. İşte Beşiktaş ile ilgili son transfer haberleri…

AKŞAM

Quaresma’nın menajerinin Vietnam ekibiyle pazarlıkları sürdürdüğü ve oyuncunun farklı bir deneyim yaşamak için bu ülkeyi tercih edebileceği konuşuluyor. Beşiktaş’ın elden çıkarmak istediği Quaresma’ya, MLS’ten de LA Galaxy teklifte bulunmuştu...

RANGERS’I SEÇTİ!.

BEŞİKTAŞ ve Başakşehir’in talip olduğu Helander, Rangers’le imzalıyor. hitc.com’un haberine göre Bologna’nın 1.92’lik stoperi, Türkiye’den gelen teklifl eri kabul etmedi ve İskoç ekibine gitti. 26 yaşındaki oyuncu, İsveç Milli Takımı’nın da formasını giyiyor.

PARAGÖZ ADRİANO

SANTOS ve Sao Paulo ile fazla para istediği için anlaşamayan eski Beşiktaşlı Adriano, A.Paranense ile de müzakerelerden sonuç alamadı. Brezilya basını, 34 yaşındaki oyuncunun taleplerini hiçbir kulübün karşılayamadığını bildirdi.

FIORENTİNA 6 VERİYOR

İtalya basını, Beşiktaşlı Medel’e en iyi teklifi veren kulübün Fiorentina olduğunu öne sürdü. Daha önce West Ham’ın da istediği Şilili oyuncuya, İtalyan ekibinin 6 milyon euro teklif ettiği bildirildi. İtalyan takımının yöneticilerinin, bu konuda Beşiktaş’la görüşmelerinin olumlu ilerlediği de belirtildi.

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