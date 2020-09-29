Bir forvet transferi daha yapma kararı alan Trabzonspor, Jens Odgaard'ın peşinde

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Sörloth'un ayrılığı sonrası Benik Afobe'yi kadrosuna katan Trabzonspor, 40 haftalık Süper Lig maratonu ve Türkiye Kupası serüvenini düşünerek bir forvet transferi daha yapma kararı aldı.

Bordo-Mavililer, uzun lig maratonu ve kupayı düşünerek hücum hattına bir golcü daha düşünüyor.



Sörloth’un ilk ayrılık haberleri çıktığında alternatif oyuncu olarak radara giren Jens Odgaard, hâlâ listede.

Bordo-Mavililer, 21 yaşındaki ve 1.88 boyundaki Danimarkalı santrforla yakından ilgileniyor. Bonservisi Sassuolo’da olan Odgaard için yüksek bir fiyat istenmezse tapusuyla alınacak. Aksi takdirde opsiyonlu kiralama formülü devrede.

Fiziksel özellikleriyle Sörloth’u andıran Odgaard, geçen sezon kiralık oynadığı Heerenven’de 24 lig maçına çıktı, 7 gol attı.