Bir forvet transferi daha yapma kararı alan Trabzonspor, Jens Odgaard'ın peşinde

Bordo-Mavililer, uzun lig maratonu ve kupayı düşünerek hücum hattına bir golcü daha düşünüyor.
Sörloth’un ilk ayrılık haberleri çıktığında alternatif oyuncu olarak radara giren Jens Odgaard, hâlâ listede.
Bordo-Mavililer, 21 yaşındaki ve 1.88 boyundaki Danimarkalı santrforla yakından ilgileniyor. Bonservisi Sassuolo’da olan Odgaard için yüksek bir fiyat istenmezse tapusuyla alınacak. Aksi takdirde opsiyonlu kiralama formülü devrede.
Fiziksel özellikleriyle Sörloth’u andıran Odgaard, geçen sezon kiralık oynadığı Heerenven’de 24 lig maçına çıktı, 7 gol attı.
Haftalardır Ze Luis için Porto'nun kapısını aşındıran Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un ‘Forvetten önce kanat istiyorum' sözleri üzerinde golcü futbolcuda geri adım attı.
Trabzonspor'un yeni golcüsü Benik Afobe, Yeni Malatya maçında attığı 2 golle İngiliz basınına konu oldu.
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