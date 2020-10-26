Bir dönem Galatasaray'la anılıyordu: Ahmed Musa, Al-Nassr'dan ayrıldı

SPOR GÜNDEMİ

Fener-Trabzon maçında 4 ismi izlemeye geldiler Fener-Trabzon maçında 4 ismi izlemeye geldiler İrfan Can Kahveci'yi izlemek için İstanbul'a gelen ancak uçağın rötar yapması sebebiyle maçı kaçıran Lyon Baş Gözlemcisi Bruno Cheyrou, Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde de stattaydı. Ünlü futbol adamı; Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Serkan Asan ve Ozan Tufan'ı dikkatle izleyerek bol bol not aldı. Bruno Cheyrou'nun devre arasına kadar bu 4 ismi takip edeceği öğrenildi.

Ahmet Çakar'dan F.Bahçe yorumu: O sene bu sene Ahmet Çakar'dan F.Bahçe yorumu: O sene bu sene Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hasretine bu sezon son vereceğini söyledi.

Mustafa Cengiz'e Fatih Terim baskısı: Yolları ayırın! Mustafa Cengiz'e Fatih Terim baskısı: Yolları ayırın! Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den rahatsız olan bazı üyelerin, başkan Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak “Sürekli size gönderme yapıyor. Yolları ayırın” dedikleri iddia edildi.

Sosa'nın Trabzonspor duygusallığı: 'Etkilenmiş olabilir' Sosa'nın Trabzonspor duygusallığı: 'Etkilenmiş olabilir' Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada yetersiz performansıyla şaşırtan ve devre arası Erol Bulut tarafından oyundan çıkarılan Jose Sosa için Tümer Metin,

Hocasına ettiği küfürler kameralara yansıdı! Hocasına ettiği küfürler kameralara yansıdı! Fransa Ligue 1 ekibi Lille, deplasmanda Nice ile 1-1 berabere kaldı. Lille'in golü 58'de Burak Yılmaz'dan geldi. Tecrübeli forvet, 79. dakikada kendisini oyundan alan hocası Christophe Galtier'e art arda küfürler savurduğu kameralara yansıdı. Milli futbolcumuzun ceza alıp almayacağı merak konusu.