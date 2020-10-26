Bir dönem Galatasaray'la anılıyordu: Ahmed Musa, Al-Nassr'dan ayrıldı

Al-Nassr Kulübü, 28 yaşındaki Ahmed Musa ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Rusya ekibi CSKA Moskova'da oynadıktan sonra İngiltere'nin Leicester City takımına imza atan Musa, 2018'de 16 milyon avro bonservis bedeliyle Al-Nassr'a transfer olmuştu. Musa, iki yıl süren Al-Nassr kariyerinde 57 maçta 11 gol atmıştı.
Kanatlarda ve forvette görev yapabilen Musa'nın ismi, transfer dönemlerinde sık sık Türk kulüpleriyle anılmıştı.
İrfan Can Kahveci'yi izlemek için İstanbul'a gelen ancak uçağın rötar yapması sebebiyle maçı kaçıran Lyon Baş Gözlemcisi Bruno Cheyrou, Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde de stattaydı. Ünlü futbol adamı; Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Serkan Asan ve Ozan Tufan'ı dikkatle izleyerek bol bol not aldı. Bruno Cheyrou'nun devre arasına kadar bu 4 ismi takip edeceği öğrenildi.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hasretine bu sezon son vereceğini söyledi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den rahatsız olan bazı üyelerin, başkan Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak “Sürekli size gönderme yapıyor. Yolları ayırın” dedikleri iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada yetersiz performansıyla şaşırtan ve devre arası Erol Bulut tarafından oyundan çıkarılan Jose Sosa için Tümer Metin,
Fransa Ligue 1 ekibi Lille, deplasmanda Nice ile 1-1 berabere kaldı. Lille'in golü 58'de Burak Yılmaz'dan geldi. Tecrübeli forvet, 79. dakikada kendisini oyundan alan hocası Christophe Galtier'e art arda küfürler savurduğu kameralara yansıdı. Milli futbolcumuzun ceza alıp almayacağı merak konusu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a attığı golle eski günlerine selam çakan Radamel Falcao, eleştirilerin farkında olduğu söyleyerek "Galatasaray taraftarına henüz borcumu ödemedim." dedi.