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aksam.com.tr
  • 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:53
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Bir dönem Galatasaray'la anılıyordu: Ahmed Musa, Al-Nassr'dan ayrıldı

Bir dönem Galatasaray'la anılıyordu: Ahmed Musa, Al-Nassr'dan ayrıldı

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AA

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr Kulübü, Nijeryalı milli futbolcu Ahmed Musa'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Al-Nassr Kulübü, 28 yaşındaki Ahmed Musa ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Rusya ekibi CSKA Moskova'da oynadıktan sonra İngiltere'nin Leicester City takımına imza atan Musa, 2018'de 16 milyon avro bonservis bedeliyle Al-Nassr'a transfer olmuştu. Musa, iki yıl süren Al-Nassr kariyerinde 57 maçta 11 gol atmıştı.

Kanatlarda ve forvette görev yapabilen Musa'nın ismi, transfer dönemlerinde sık sık Türk kulüpleriyle anılmıştı.

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