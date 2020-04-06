Bir dönem Fenerbahçe'de oynamıştı... Ünlü futbol adamı hayatını kaybetti

Atletico Madrid'in eski başkanı Radomir Antic, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Atletico Madrid ile 1995-96 sezonunda hem La Liga Şampiyonluğu hem de İspanya Kupası'nı kazanan Sırp teknik direktörü Radomir Antic, 72 yaşında hayata veda etti.

Antic, 1978 yılında da Fenerbahçe'de forma giymişti.

Antic'in ölüm sebebine dair henüz bir açıklama ise yapılmadı.

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