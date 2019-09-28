Bir derbiden fazlası! Galatasaray-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

AKŞAM

GALATASARAY, Süper Lig’in 6. haftasındaki derbi maçta bugün Fenerbahçe’yi konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar’ın Kasımpaşa ile yaptığı maçta aldığı darbeyle çenesi kırılan Younes Belhanda, teknik heyetten forma bekleyecek. Cim-Bom’da Teknik Direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları nedeniyle Fenerbahçe derbisinde de tribünde yer alabilecek. Galatasaray’ın Fenerbahçe ile yapacağı derbi karşılaşmada geçen haftalarda olduğu gibi yardımcı antrenör Levent Şahin, takımın başında bulunacak.

HASAN, ISLA VE MOSES DE YOK!

Sarı-Kırmızılı takımın bu sezon transfer ettiği Adem Büyük, Emre Mor, Andone, Jimmy Durmaz, Seri, Lemina, Falcao, Babel ve Nzonzi, Sarı-Lacivertli rakiplerine karşı ilk kez oynamanın heyecanını yaşayacak. Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Garry Rodrigues, bugün eski takımı Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek. Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla’nın yanı sıra özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Victor Moses’ın da hazır olmadıkları gerekçesiyle Galatasaray mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor.

BİLETLERİN TAMAMI TÜKENDİ

Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı son 4 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray’a karşı dış sahadaki son mağlubiyetini 18 Ekim 2014’te 2-1’lik skorla yaşayan Sarı-Lacivertli takım, daha sonra rakibiyle Türk Telekom Stadı’nda yaptığı 4 müsabakada 1 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, kendileri için ayrılan biletleri tüketti. Fenerbahçeli taraftarlar da biletlere yoğun ilgi gösterdi. TT Stadı’nda Sarı-Lacivertli i taraftarlar için ayrılan 2 bin 481 bilet de kısa sürede bitti.

MUHTEMEL 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatamo, Seri, Nzonzi, Babel, Belhanda, Feghouli, Falcao

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Deniz, Max Kruse, Tolga, Vedat