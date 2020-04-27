Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Liglerle ilgili karar vermek için 7-10 günlük süreye ihtiyacımız var

Ateş Kara’nın açıklamaları şu şekilde:
“7-10 GÜNLÜK SÜREYE İHTİYACIMIZ VAR”
“Bundan sonra azalmanın ne hızda gideceğini bilmiyoruz. Bu, bizim kurallara ve önerilere ne kadar uyduğumuzla ilgili. Liglerin yeniden başlaması için önümüzdeki 7-10 günlük süreç bize fikir verecek. Sonrasında bölgesel verilere bakıp rahatlama işlemleri başlayacaktır ama liglerin açılıp oynanması konusunda karar vermemiz ve kesin bir şey söylemek için 7-10 günlük süreye ihtiyacımız var.”
“YÖNETİCİ BİLE MAÇLARA GELMEYECEK”
“Futbolun, basketbolun, voleybolun keyfi seyirci ile öncelikle bunu söylemek isterim ama eğer stada gidilecekse bazı şartları sağlamalıyız. Evet, futbolcuları korumalıyız ama sonra seyircileri de korumamız lazım. Seyircisiz oynanacaksa kimse olmayacak. Futbolcular hariç, teknik direktör, teknik ekibi, malzemeci, sağlık ekibi ve masör dışında kimse olmayacak. Yönetici dahi gelmeyecek.”
“MAKSİMUM 3 BİN SEYİRCİ”
“Statta lavabo, giriş-çıkış kapın uygunsa, kişileri tek tek içeri alabiliyorsan yani bu altyapın varsa statta 1-3 bin kişi arasında seyirci olabilir ama en ufak birisinde bile eksik olursa zincir kırılır. Aldığın tüm önlemler boşa gider. Hepsi aksar.”
"SEYİRCİLİ OYNANMASI ZOR GÖZÜKÜYOR”
“Her Şampiyonlar Ligi finalinde dünyanın pek çok noktasından insanlar geliyor. Bu organizasyonu, iki ülkenin finali olarak ele alamayız. Çünkü dediğim gibi dünyanın dört bir yanından akın ediliyor. Her ülkedeki vaka sayısı sürekli olarak iniş-çıkış gösterebiliyor. 2 hafta sonraki rakamlarla bu iş daha farklı bir noktaya çevrilebilir ama bu finalin seyircili oynanması bugünün şartlarında zor gözüküyor.”
“GALATASARAYLIYIM”
“Övünmek gibi olmazsa Galatasaraylıyım. Tabii ki herkes gibi futbolu özledim. Salgından sonra elbette bir maça gitmek isterim. Ama düşünsenize biz 23 Nisan gibi dünyada hiçbir ülkenin sahip olmadığı bir bayramı bile evimizde kutladık. O nedenle şimdilik bunlara katlanmamız gerekiyor.”
“TAKIMLAR BİR ADAYA BIRAKILMIŞ GİBİ BİR YAŞAM SÜRECEK”
“Tek bir şehirde oynamak ideal olandır ama hangi şehir olacağına bakmak için insan hareketliliğini görmek lazım. Bir takım, bir otelde kalacak ve minimum temas sağlayacak. Yani o kişiler bir adaya bırakılmış gibi bir yaşam sürecek.
İnsanların hareket ettiği alanları ne kadar kısıtlarsan o kadar avantaj olur ama ligleri tek bir şehirde başlatmak istiyorsan oradaki insan hareketliliğine bakmak gerekiyor. Mesela Antalya deniliyorsa o dönemde orada turist olacaksa bu riskli olur ama oynanacaksa takımların tek bir ilde olması idealdir. Eğer yeterli şartlar sağlanırsa sporcuların güvenliği sıradaki adım oluyor. O şehre gidilince sporcuların testleri yapılır.”
“LİGLER BAŞLAMADAN 14 GÜN ÖNCE TESTLER YAPILMALI”
“Mesela bir varsayım üzerinden konuşalım. Ligler 14 Şubat'ta başlarsa testler 1 Şubat'ta yapılmalı ve sporcular kimseyle görüşmeyip izole kalmalı. Böyle olunca da son 14 gün içerisinde virüsü almış olamazlar. Futbol maçını oynarlar, 3 gün sonra yine testlerini yaparız ama yine hepsi kapalı kalacak. Bir takım bir otelde kalacak, bir futbolcu sadece bir odada kalacak. O grup yemekte bir araya gelebilir ama o yemeğe otelin personeli dahi gelmeyecek. Yani o kişilerin bir adaya bırakıldığını düşünün.”
(Fanatik)
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