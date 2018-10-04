HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

  • 6,124
  • 7,0578
  • 236.793
  • 94.883
SON DAKİKA HABERLERİ
Tümü
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Spor
  3. Bilic, Beşiktaş'tan eski öğrencisi Gökhan Töre'ye kancayı taktı

Bilic, Beşiktaş'tan eski öğrencisi Gökhan Töre'ye kancayı taktı

Bilic,+Be%C5%9Fikta%C5%9F%E2%80%99tan+eski+%C3%B6%C4%9Frencisi+G%C3%B6khan+T%C3%B6re%E2%80%99ye+kancay%C4%B1+takt%C4%B1

Yıldız oyuncuyu daha önce İngiltere'ye götüren Hırvat hoca Gökhan Töre'yi şimdi de Al Ittihat'a transfer etmek istiyor.

x

Beşiktaş'ta Ocak ayında ilk ayrılık Gökhan Töre ile olacak gibi duruyor. Yönetim, bir türlü kendine gelemeyen milli futbolcuya sözleşme önermeye sıcak bakmıyor. Töre'nin menajeri de sürekli kulübün kapısını Ocak restiyle çalarken, "Eğer iyi bir teklif getirirseniz Ocak'ta ayrılabilir" diyor.

Töre'ye teklif ise kendisini parlatan ve Premier Lig'e götüren Slaven Bilic'ten geldi. Al Ittihat takımının başına geçen Hırvat teknik adamın Gökhan Töre'ye, "Seninle yeniden çalışmak istiyorum" dediği bildirildi.

Töre'nin bu teklifi kabul etmesi durumunda Beşiktaş'tan kazandığının 2 katından fazlasını alacağı belirtildi. 

(Fotomaç)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri
,
CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI
Hakkari´de bir araçta yapılan aramada terör örgütü PKK´ya gittiği tespit edilen kanser, şeker, tansi

Hakkari´de PKK´ya giden ilaçlar ele geçirildi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

YPG/PKK Münbiç'i çukurlarla çevreledi

'Türkiye'ye karşı Yunanistan’ın gardını alması lazım'

En Çok Okunanlar