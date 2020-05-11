Bilic Beşiktaşlı yıldızlar için harekete geçiyor

SPOR GÜNDEMİ

Futbola 'dönmeme' protokolü Futbola 'dönmeme' protokolü TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı protokole yoğun eleştiriler var. Tavsiye niteliğindeki ‘Futbola Dönüş Protokolü'nün pratikte uygulanabilir olmadığı görüşü hakim. Sağlık ve teknik açısından ‘Futbolun ruhuna aykırı' denilen protokole yönelik eleştirileri madde madde sıraladık.

AKŞAM Özel Röportaj: Kırık ayakla Fenerbahçe'ye AKŞAM Özel Röportaj: Kırık ayakla Fenerbahçe'ye Ogün Altıparmak, ‘efsane' yılların hüzünlü başlangıcını AKŞAM'a anlattı: “1963 yılında futbol kariyerimde ayağım ikinci kez kırıldı. O haldeyken Fenerbahçe beni transfer etmek istedi. Bu benim için inanılmaz bir olaydı. Ayağı kırıkken transfer edilen ilk futbolcu oldum.”

Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi. Sol bek arayan Kartal'ın, Galatasaray'dan ayrılacak olan Yuto Nagatomo için düğmeye basacağı kaydedildi. Japon yıldızın da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği ve Beşiktaş'a 'evet' diyebileceği öğrenildi.

Yılın transferini Emre Belözoğlu bitiriyor Yılın transferini Emre Belözoğlu bitiriyor Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, sezon başında da istediği İrfan Can Kahveci için bir kez daha harekete geçti. Başarılı futbolcuyu, gelecek sezon sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu ikna edecek. Fenerbahçe'nin planı Başakşehir'e para + futbolcu teklifi yapmak.

Gökhan Gönül'ün kaderi belli oldu Gökhan Gönül'ün kaderi belli oldu Van der Wiel, Şener Özbayraklı, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Murat Sağlam ve Ozan Tufan... Sağ bekte 4 yılda 6 futbolcu denenmesine rağmen kimse Gökhan Gönül'ün yerini dolduramadı. Yönetim yeniden sarı lacivertli formayı giymesine, tecrübeli oyuncu da kariyerini Fenerbahçe'de noktalamaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'ye hayırlı olsun! Bir transfer daha Fenerbahçe'ye hayırlı olsun! Bir transfer daha Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Titi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Brezilyalı stoper, Sarı-Kırmızılılarla 1 yıllık opsiyonu olmasına rağmen kulüpten izin isteyerek Sarı-Lacivertlilere imza atacak.