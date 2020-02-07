Bild, Ozan Kabak'ın serbest kalma bedelinin 45 milyon Euro olduğunu yazdı

Alman basınından Bild’in haberine göre, Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak’ın serbest kalma bedeli 45 milyon Euro.

Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'la ilgili dikkat çeken bir haber paylaşıldı.

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre milli stoperin sezon başında transfer olduğu Schalke ile imzaladığı sözleşmede 2021 yazından itibaren 45 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor.

SATILIRSA KULÜP TARİHİNE GEÇECEK

Ozan Kabak'ın bu rakama satılması durumunda, kulüp tarihinin 50 milyon Euro'ya Manchester City'nin yolunu tutan Leroy Sane'den sonra en pahalı ikinci transferi konumuna geleceği ifade edildi.

15 milyon Euro bonservis bedeli ödenen ve Alman temsilcisiyle sezon başında 2024'e kadar sözleşme imzalayan genç stoper, bu sezon oldukça başarılı bir grafik çiziyor. Yıldız futbolcu şimdiye kadar çıktığı 17 maçta 3 gole imzasını attı. Ozan Kabak, Merih Demiral'ın sakatlığının ardından EURO 2020'de A Milli Takım'ın defans bölgesinde oynaması bekleniyor.

(Fotomaç)