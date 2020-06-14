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aksam.com.tr
  • 14 Haziran 2020 Pazar 17:22
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Bilbao ve Madrid'in mücadelesinde kazanan yok

Bilbao ve Madrid'in mücadelesinde kazanan yok

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La Liga'nın 28. hafta karşılaşmasında Athletic Bilbao ile Atletico Madrid, 1-1'lik sonuçla berabere kaldı.

La Liga'nın 28. haftasında Athletic Bilbao ile Atletico Madrid, Estadio San Mames'de karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Athletic Bilbao'nun golü 37. dakikada Iker Munain'den gelirken; Atletico Madrid'in golünü ise 39. dakikada Diego Costa kaydetti.

KOKE TÜM ZAMANLARDA 4. OLDU

Diego Costa'nın golünde asisti yapan Koke, La Liga'da 308. kez Atletico Madrid forması giyerek kulüp tarihinin bu alandaki en başarılı 4. futbolcusu oldu.

Böylelikle, Atletico Madrid yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Bu sonuçla beraber Athletic Bilbao, 38 puanla 10. sırada kaldı. Konuk ekip Atletico Madrid ise; 46 puanla 6. sırada kaldı.

Şampiyonlar Ligi için yarışını sürdüren Atletico Madrid, 29. haftada Osasuna'ya konuk olacak. Athletic Bilbao ise; Eibar deplasmanına gidecek.

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