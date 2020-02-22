Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Ortak değerlerde birleşelim

AKŞAM
3’ÜNCÜ Uluslararası Etnospor Forumu ‘Geleneksel Sporların İhyası’ temasıyla Antalya’da başladı. Forumun açılışında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporların önemine vurgu yaptı. “Hiçbir siyasi amaç gözetmeden ortak değerlerimiz üzerinde mutlaka birleşmeliyiz.
SAYGIYI HAK EDER
Kültürlerin kültürlere üstünlüğü diye bir şey yoktur. Dünya üzerindeki her kültür değerlidir ve bunların her biri aslında azami saygıyı hak eder. Geçtiğimiz yüz yılda egemen güçlerin baskılarıyla kendi dilimizden, tarihimizden, kültürel değerlerimizden uzaklaştırılmak istendik” diye konuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sporların milli kimliklerin en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Dünyadaki dijitalleşme üzerinden yapılan dayatmalara dikkat çekti.
ÇARE ARAMALIYIZ
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Yeni yaşama kültürünün mimarları bu dünyada tek tip bir insan prototipine hizmet eden ve bununla birlikte popüler olan bir kültürü pazarlamanın telaşında. Bu yolda çareler aramak her birimizin sorumluluğu. Kimliğinden asla taviz vermeyen nesiller yetiştirmeliyiz” dedi.
4. GÖÇEBE OYUNLARI TÜRKİYE’DE
Bu yıl 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları’nın Türkiye’de gerçekleştirileceğini açıklayan Bakan Kasapoğlu, “Oyunlara en güzel şekilde ev sahipliği yapmak için Türkiye’de bütün kurumlar hazır durumdadır. Bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanı içerisindeyiz. Aynı heyecanı 2021 yılında Konya’da yapılacak 5’inci İslam Dayanışma Oyunları için de taşıyoruz” diye konuştu.
Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Konuk ekip 90+1'de attığı golle 1 puanı kaptı.
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Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk etti. Rıdvan Dilmen, nefesleri kesen maçı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.
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