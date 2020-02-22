  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 23 Şubat 2020 Pazar 08:00
  • |
  • 22 Şubat 2020 Cumartesi 23:29

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Ortak değerlerde birleşelim

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Ortak değerlerde birleşelim

Paylaş

3’üncü Uluslararası Etnospor Forumu ‘Geleneksel Sporların İhyası’ temasıyla Antalya’da başladı. Bilal Erdoğan, “Siyasi amaç gözetmeden ortak değerlerimizde birleşmeliyiz” dedi.

AKŞAM

3’ÜNCÜ Uluslararası Etnospor Forumu ‘Geleneksel Sporların İhyası’ temasıyla Antalya’da başladı. Forumun açılışında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporların önemine vurgu yaptı. “Hiçbir siyasi amaç gözetmeden ortak değerlerimiz üzerinde mutlaka birleşmeliyiz.

SAYGIYI HAK EDER

Kültürlerin kültürlere üstünlüğü diye bir şey yoktur. Dünya üzerindeki her kültür değerlidir ve bunların her biri aslında azami saygıyı hak eder. Geçtiğimiz yüz yılda egemen güçlerin baskılarıyla kendi dilimizden, tarihimizden, kültürel değerlerimizden uzaklaştırılmak istendik” diye konuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sporların milli kimliklerin en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Dünyadaki dijitalleşme üzerinden yapılan dayatmalara dikkat çekti.

ÇARE ARAMALIYIZ

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Yeni yaşama kültürünün mimarları bu dünyada tek tip bir insan prototipine hizmet eden ve bununla birlikte popüler olan bir kültürü pazarlamanın telaşında. Bu yolda çareler aramak her birimizin sorumluluğu. Kimliğinden asla taviz vermeyen nesiller yetiştirmeliyiz” dedi. 

4. GÖÇEBE OYUNLARI TÜRKİYE’DE

Bu yıl 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları’nın Türkiye’de gerçekleştirileceğini açıklayan Bakan Kasapoğlu, “Oyunlara en güzel şekilde ev sahipliği yapmak için Türkiye’de bütün kurumlar hazır durumdadır. Bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanı içerisindeyiz. Aynı heyecanı 2021 yılında Konya’da yapılacak 5’inci İslam Dayanışma Oyunları için de taşıyoruz” diye konuştu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Sergen Yalçın bombayı patlattı: Loris Karius gelecek sezon bizimle olmayacak

title

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

title

Hüseyin Çimşir'den sürpriz Sörloth cevabı: Bonservisinin alınması şu an gündemimizde değil

Kavga Ediyormuş Gibi Yapan Taraftarlardan Polis Memuruna Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor 90+1'de puanı kaptı
Trabzonspor 90+1'de puanı kaptı

Trabzonspor 90+1'de puanı kaptı

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Konuk ekip 90+1'de attığı golle 1 puanı kaptı.

Sergen bombayı patlattı: Seneye bizimle olmayacak
Sergen bombayı patlattı: Seneye bizimle olmayacak

Sergen bombayı patlattı: Seneye bizimle olmayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Çimşir'den sürpriz Sörloth cevabı! Bonservisi alınacak mı?
Hüseyin Çimşir'den sürpriz Sörloth cevabı! Bonservisi alınacak mı?

Hüseyin Çimşir'den sürpriz Sörloth cevabı! Bonservisi alınacak mı?

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Karius'tan takım arkadaşlarına taş! Beklenmedik sözler...
Karius'tan takım arkadaşlarına taş! Beklenmedik sözler...

Karius'tan takım arkadaşlarına taş! Beklenmedik sözler...

Beşiktaş’ın tartışılan kalecisi Loris Karius, 2-2 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gol öncesi faul var mı? 'Ben Aydınus olsam...'
Gol öncesi faul var mı? 'Ben Aydınus olsam...'

Gol öncesi faul var mı? 'Ben Aydınus olsam...'

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk etti. Rıdvan Dilmen, nefesleri kesen maçı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Sörloth 2. golünü anlattı: Tahmin etmiştim
Sörloth 2. golünü anlattı: Tahmin etmiştim

Sörloth 2. golünü anlattı: Tahmin etmiştim

Trabzonspor’un deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçta Bordo-Mavililerin gollerini kaydeden Sörloth, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

'90 dakika biz iyiydik ama futbol adil bir oyun değil'
'90 dakika biz iyiydik ama futbol adil bir oyun değil'

'90 dakika biz iyiydik ama futbol adil bir oyun değil'

Beşiktaş’ın sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta Siyah-Beyazlıların 1 golünü kaydeden Kevin-Prince Boateng, maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.