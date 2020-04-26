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aksam.com.tr
  • 26 Nisan 2020 Pazar 09:36
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  • 26 Nisan 2020 Pazar 09:36

Biga Fenerbahçeliler Derneği, ramazan ayında pide ve tatlı ikram edecek

Biga Fenerbahçeliler Derneği, ramazan ayında pide ve tatlı ikram edecek

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Biga Fenerbahçeliler Derneği, ramazan ayı boyunca pide ve tatlı ikramında bulunacak.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre ihtiyacı olan vatandaşlar, derneğin katkılarıyla Biga Kocaköprü yanındaki market önünde kurulan dolaptan 30 gün boyunca ücretsiz pide ve tatlı alabilecek.

Biga Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Arda Bozkurt, dernek olarak hayata geçirdikleri projede kendilerine ulaştırılan yardımları yine ihtiyacı olanlara aktardıklarını belirterek, "Projede desteği ve emeği büyük olan yönetim kurulumuza ayrıca destek veren tüm üyelerimize ve halkımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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