Biga Fenerbahçeliler Derneği, ramazan ayında pide ve tatlı ikram edecek

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre ihtiyacı olan vatandaşlar, derneğin katkılarıyla Biga Kocaköprü yanındaki market önünde kurulan dolaptan 30 gün boyunca ücretsiz pide ve tatlı alabilecek.
Biga Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Arda Bozkurt, dernek olarak hayata geçirdikleri projede kendilerine ulaştırılan yardımları yine ihtiyacı olanlara aktardıklarını belirterek, "Projede desteği ve emeği büyük olan yönetim kurulumuza ayrıca destek veren tüm üyelerimize ve halkımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, istifa eden yakın arkadaşının yaşadıklarını AKŞAM'a anlattı: “Comolli bana, ‘Ben kendimi başkana anlatıyorum, anlatıyorum. Sonra başkan çıkıp, fikir değiştiriyordu. Artık benim sözümün geçmediği yerde durmamın pek bir anlamı kalmamıştı' dedi.”
Bordo-Mavililer'in kaptanı Arjantin basınına güvende olduklarını açıkladı: “Türkiye'de şanslıyız. Salgın, Arjantin'de olduğu gibi Türkiye'ye de geç geldi. Avrupa'daki gibi engellenmesi zor olmadı. Doğruyu söylemem gerekirse, Türkiye'de bir korkumuz olmadı. Dünya çapında pandemi ilan edildiğinde Türkiye buna hazırdı.”
Eğer Ziraat Türkiye Kupası virüsten tamamlanamazsa UEFA ligdeki puanlamaya göre Avrupa'ya takım çağıracak. Bu da Beşiktaş'ın yolunu açarken, Fenerbahçe'yi dışarıda bırakacak.
Belçika basınından “voetbalnieuws”un haberine göre; Monaco, Anderlecht'e kiraladığı Chadli'yi gelecek sezon kadroda tutacak.
İngiliz basını Vedat Muriqi'nin, ara transfer döneminde Newcastle United tarafından takip edildiğini ve değerinin düştüğünü yazdı.
Hafta içinde Norveç'ten Trabzon'a özel uçakla gelen Sörloth'a 14 günlük karantina sürecinde özel program verildi.
2005 yılında Beşiktaş'a transfer olan Kleberson, 15 yıl sonra bir itirafta bulundu.