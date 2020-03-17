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aksam.com.tr
  • 17 Mart 2020 Salı 12:36
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  • 17 Mart 2020 Salı 12:36

Bifouma'nın koronavirüs testi sonucu belli oldu

Bifouma'nın koronavirüs testi sonucu belli oldu

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Yeni Malatyaspor'da koronavirüs şüphesi nedeniyle geçen haftaki Kayserispor müsabakasında forma giyemeyen kanat oyuncusu Thievy Bifouma, kendisine yapılan testin sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayserispor müsabakası öncesi ailevi nedenlerden dolayı zorunlu olarak İspanya’ya gittiğini paylaşan Bifouma, "Bende virüs yok" dedi. 

Başarılı futbolcu hesabından yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda koronavirüs kaptığıma dair haberler çıkıyor. Bazı insanlar için komik olabilir ama benim ve ailem için komik değil. Testleri yaptım negatif çıktı. Hastalığım yok ve bende virüs yok. İspanya’ya ailevi sebeplerden dolayı mecburen gittim. İstanbul’a döndüm ve birkaç gün tedbir amaçlı bekledim. Etrafımdaki insanları korumak adına İstanbul’da kaldım. İspanya’ya tedbirli, özel ekiple gittim. Üzerimde maske ve alkollü jel vardı. Kendimi koruyarak gittim, bundan emin olabilirsiniz. Kulüp gereken açıklamayı yapacaktır. Herkesten özür dilerim. Allah hepimizi korusun” ifadelerini kullandı.

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Bifouma'nın koronavirüs testi sonucu belli oldu
Bifouma'nın koronavirüs testi sonucu belli oldu

Bifouma'nın koronavirüs testi sonucu belli oldu

Yeni Malatyaspor'da koronavirüs şüphesi nedeniyle geçen haftaki Kayserispor müsabakasında forma giyemeyen kanat oyuncusu Thievy Bifouma, kendisine yapılan testin sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

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