Beynini bağışlayacak

Costa, yaptığı açıklamada, “Beynin artık yenilenmeyen hücrelerden oluştuğunu biliyoruz, bu yüzden onları sadece kaybedebiliriz. Yaşlandıkça, bu hücre sayısı azalır, böylece refleksleriniz daha yavaştır, konuşma kötüleşir, bir şeyleri unutursunuz” dedi. Costa, bu şekilde yenilenmeyen hücrelerden oluşan beynin nasıl etkilendiğinin ortaya çıkacağına inanıyor.
Galatasaray'ın unutulmaz yıldızı Cevad Prekazi'den AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Cevad Prekazi olmasaydı Galatasaray şampiyon olur muydu? Olmazdı. Nasıl olacaktı ki? Tanju 39, ben 16 gol attım. Tanju'dan 13 penaltı golünü çıkartıp, benim haneme yaz. 29 golle kral ben olurum.”
Koronavirüsü atlatan ancak bu süreçte tam 10 kilo veren Galatasaray'ın ikinci başkanı, hem kendisi çok korktu hem de ailesini korkuttu. Abdurrahim Albayrak'ın oğulları, kalp ve tansiyon problemi olan 66 yaşındaki babalarının artık Galatasaray'da yöneticiliği bırakıp stresten uzak olmasını istiyor.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'la, Barcelona'dan Rakitic'in transfer edilmesini istedi.
Slaven Bilic, Beşiktaş'ın yıldızları Vida ile Ljajic'i istiyor. West Brom, iki oyuncu için paket teklif yapmaya hazırlanırken, yönetim de yüksek maliyetleri sebebiyle olası transfere sıcak bakıyor.
Celtic, Rangers ve Lazio derken, Caleb Ekuban'ın son talibi Al Hilal...
Cim Bom'un bu sezonki en kilit isimlerinden biri olan Mario Lemina'nın takımda tutulması için çalışmalar çoktan başladı.
Beşiktaş, İngiliz ekibi Burnley'in tecrübeli file bekçisi Joe Hart için girişimlere başlamıştı. 33 yaşındaki eldiven için maliyet araştırmasının devam ettiği öğrenildi.