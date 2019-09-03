'Beynimi kaybettim'

AKŞAM

UZUN ve çileli bir stratejinin ardından Fenerbahçe’ye transfer olan Brezilyalı Luis Gustavo’nun gelişi Marsilya’da taşları yerinden oynattı. Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan oyuncunun eski hocası Villas Boas, “Sistemi onun etrafında inşa etmiştim. Fenerbahçe’ye gitmek istedi. Bizim için büyük kayıp. Alternatifini üretmeye çalışacağız” sözleriyle bu transferden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Marsilya Başkanı Eyraud ise, “Başka yere gitmek isteyen oyuncuyu tutmak zordur. Luiz Gustavo, Fenerbahçe’ye gitmek istiyordu” sözleriyle kendini savundu. Marsilya taraftarlarının günlerdir, “Kalsın” diye kampanya yürüttüğü Gustavo için Fenerbahçe’nin 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği de öğrenildi.

40 KEZ MİLLİ OLDU

Oyuncu ise Fenerbahçe’den sezonluk primler ve başarı bonusları hariç 2 milyon 750 bin euro net kazanç sağlayacak. 32 yaşındaki oyuncuyla Fenerbahçe 2+1 sezonluk anlaşma imzaladı. Gustavo Marsilya formasıyla çıktığı 98 maçta, 10 gol atıp, 2 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu Brezilya Milli Takımı’nda da 40 karşılaşma oynayıp, 2 gole imza attı. Tecrübeli oyuncu milli arada F.Bahçe’ye adapte olacak.