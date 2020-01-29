Beyern Münih idmanında yumruk yumruğa kavga

Alman devi Bayern Münih'in antrenmanına Jerome Boateng ve Leon Goretzka arasında yaşananlar damgasını vurdu.
Bild'de yer alan habere göre; Jerome Boateng, bir pozisyonda kendisine sert bir müdahalede bulunan Leon Goretzka'nın yüzünü eliyle ittirdi. Bunun üzerine ikili arasında sinirler iyice gerildi. Takımın yıldız ismi Robert Lewandowski ve teknik direktör Hans-Dieter Flick hemen araya girerek olayın kavgaya dönüşmesini engelledi.
MÜLLER'DEN GORETZKA'YA TEPKİ: HEP AYNI ŞEYİ YAPIYORSUN
Ardından Thomas Müller de Goretzka'ya "Hep aynı şeyi yapıyorsun" diye tepki gösterirken, Goretzka ise takım arkadaşına 'Senin de hep çenen düşük' şeklinde el işareti yaptı.
GORETZKA'DAN PAYLAŞIM
Goretzka antrenmanın ardından Jerome Boateng ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak aralarında sorun olmadığını gösterdi.
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