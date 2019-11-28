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Beto: Fenerbahçe'yi yenmek için sahada olacağız

Beto: Fenerbahçe'yi yenmek için sahada olacağız

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Göztepe'de Portekizli eldiven Beto, karşılaşma hakkında konuştu.

Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe'nin takım kaptanı kaleci Beto, müsabakadan galip ayrılmak istediklerini söyledi.

Beto, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile kendi sahalarında karşılaşacak olmaları nedeniyle maçın daha da önemli olduğunu söyleyerek, "Aynı dinamizmle, mücadelemizle sahada olacağız. Her takıma olduğu gibi Fenerbahçe'ye de saygımız var. Sonuçla ilgili şu anda bir şey söylemek için erken. Hafta sonunu bekleyeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, Fenerbahçe karşısında galip gelmek için sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

Son 3 haftada kalelerinde 1 gol gördüklerini ve bunun takım halinde ortaya koydukları performansın sonucu olduğunu belirten Beto, "Matematiksel olarak da kalenizde ne kadar gol görmezseniz, galibiyete giden yolunuz o kadar yakındır." diye konuştu.

Deniz Kadah, Deniz bebekle buluştu

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonun son haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek ligde kalmayı başardığı maç öncesinde, "#odaklan az önce cinsiyetini öğrendiğim oğluma, galibiyet golünü atacak oyuncumuzun ismini koyacağım." tweetini atan Göztepeli taraftar Murat Cin ile eşi Bedia'nın bebeklerinin doğduğu belirtildi.

Karşılaşmada Göztepe'nin galibiyet golünü atan Deniz Kadah'ın Cin çiftini ve Deniz ismini verdikleri bebeklerini ziyaret ettiği bildirildi.

(AA)


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