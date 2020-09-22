Beto, eski kulübüne geri döndü

Portekiz 1. Lig takımlarından Leixoes ile iki yıllık sözleşme imzalayan 38 yaşındaki Beto, sosyal medya hesabından "21 Eylül Uluslararası Barış Günü'nde, Leixoes'e ve taraftarlarına çok teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.
Son üç sezondur Göztepe forması giydikten sonra sözleşmesinin sona ermesiyle 25 Temmuz'da sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan Beto, 2006-2009 sezonları arasında formasını giydiği Leixoes'e geri döndü.
Stoper bölgesine bir transfer daha düşünen Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, sırasıyla iki ismi gündeme aldı. İtalyan devinin listesinin ilk sırasında Chris Smalling, ikinci sırasında Marcao var.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, Atakaş Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin yeni stoperi Mauricio Lemos, 0-0 sona eren Atakaş Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Atakaş Hatayspor'da Munir ve Ribeiro, 0-0 sona eren Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'u 3-1 yendi.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasında Milan, sahasında Bologna'yı 2-0 yendi.