Beşitkaş'ın genç golcüsü Berke Doğukan Önde, Vitoria Guimaraes'e transfer oluyor
Beşiktaş U21 takımının forveti Berke Doğukan Önde, Portekiz'e transfer oluyor. 19 yaşındaki golcü, Vitoria Guimaraes’e transfer olmak için Portekiz’e gitti.
19 yaşındaki forvet, Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımına transfer olmak için Guimaraes'e gitti. Futbolcunun bonservissiz bir şekilde transfer olması bekleniyor.
1.96 boyundaki genç forvet, 4 yıldır Beşiktaş alt yapısında forma giyiyordu. Son olarak U21 Ligi'nde oynayan Berke, 20 maçta 3 gol kaydetmişti.
(Sporx)