Beşitkaş'ın genç golcüsü Berke Doğukan Önde, Vitoria Guimaraes'e transfer oluyor

19 yaşındaki forvet, Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımına transfer olmak için Guimaraes'e gitti. Futbolcunun bonservissiz bir şekilde transfer olması bekleniyor.

1.96 boyundaki genç forvet, 4 yıldır Beşiktaş alt yapısında forma giyiyordu. Son olarak U21 Ligi'nde oynayan Berke, 20 maçta 3 gol kaydetmişti.

(Sporx)