Beşiktaş-Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın en düşük bilet fiyatı 110 lira, en pahalı ise 875 lira olarak belirlendi.
Taraftarlar biletlerini www.passo.com.tr, N'Kolay satış noktaları, Vodafone Park bilet satış gişesi, Passo akıllı telefon uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alabilecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
1. Kategori 230 lira
2. Kategori 215 lira
3. Kategori 190 lira
4. Kategori 190 lira
5. Kategori 175 lira
6. Kategori 160 lira
7. Kategori 120 lira
8. Kategori 110 lira
VIP: 750 lira
1903 A-E: 750 lira
1903 B-D: 825 lira
1903 C: 875 lira
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