SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş-Trabzonspor | CANLI Beşiktaş-Trabzonspor | CANLI Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor.

Göztepe uzatma dakikalarında yıkıldı Göztepe uzatma dakikalarında yıkıldı Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Gaziantep FK’yi konuk etti.

Kayserispor 1 puanı son dakikada kaptı Kayserispor 1 puanı son dakikada kaptı Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor, kozlarını Kayseri'de paylaştı. 2-0 öne geçen Konyaspor, skoru koruyamayadı ve Kayserispor 2-2'lik skorla 1 puanı kurtarmayı başardı.

Koç ile Cengiz arasında tarihi zirveye damga vuran diyalog! Koç ile Cengiz arasında tarihi zirveye damga vuran diyalog! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını kabul etti. İstanbul Valiliği'nde gerçekleşen toplantıda Vali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir araya geldi. Toplantıya Ali Koç ile Mustafa Cengiz arasındaki diyalog damgasını vurdu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin kazananı... Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin kazananı... Süper Lig'de yarın oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi heyecan dorukta... Ezeli rakiplerin tarihi randevusu öncesi iki takımın 19 yaş altı ekipleri karşı karşıya geldi... Fenerbahçe - Galatasaray 19 yaş altı derbisi bakın nasıl sonuçlandı... İşte detaylar...

Yenilmezler! Beşiktaş-Trabzonspor muhtemel 11'ler Yenilmezler! Beşiktaş-Trabzonspor muhtemel 11'ler Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park’ta yaptığı maçlarda yenilmedi. Trabzonspor da bu sezon üç büyüklere karşı mağlup olmadı.