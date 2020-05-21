Beşiktaş'tan Volkan Babacan'a mesaj: 'Bonservisini al gel'

Premier Lig ekibi Liverpool’dan kiralanan ve 2 yıllık kontratının son ermesine kısa bir süre kala sözleşmesini tek taraflı fesh ederek takımdan ayrılan Loris Karius’un ardından Beşiktaş’ta son 8 haftada 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu kale için 1 numaralı isim olmuştu.. Genç file bekçisi ve Utku Yuvakuran’la ligin kalan bölümünü tamamlayacak olan Siyah-Beyazlılar, gelecek sezon için; Samsunspor’dan Nurullah Aslan ve Başakşehir’den Volkan Babacan’la temaslarını sürdürüyor.
Kaleci hamlesinde yeni haftada Volkan’ın üzerine yoğunlaşan yönetimin, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunması sebebiyle Başakşehir’in bonservis talebinde bulunduğu oyuncu için kararını verdi. Tecrübeli eldivenle her konuda el sıkışan Beşiktaş’ın, 31 yaşındaki kaleciye, ‘Bonservisini al, öyle gel’ dediği, başarılı ismin de alacaklarına karşılık fesih için İstanbul temsilcisiyle görüştüğü öğrenildi.
(Fanatik)
Artık tüm yerli oyuncularla anlaşmalar Türk Lirası üzerinden yapılacak. Sarı lacivertliler, sözleşmeleri devam eden yerli futbolcuların ücretlerini de Euro'dan TL'ye döndürmek için görüşmeler gerçekleştirecek.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve üst üste ameliyatlar geçirdiği süreçte, kulüpte ortaya çıkan krizler iyi yönetilemedi.
Beşiktaş, Volkan Babacan konusunda kararını verdi. Yönetim, Başakşehir'le 1 yıllık daha kontratının bulunması sebebiyle kulübünün bedel talep ettiği 31 yaşındaki oyuncudan bonservis sorununu kendisinin çözmesini istedi.
Almanya Federasyonu, UEFA'ya alınan yüksek maaşlara karşı ABD örneğini sunacak. Salgın döneminde bir kez daha gündeme gelen, “Yüksek futbolcu ücretleri”ne karşı Almanya Futbol Federasyonu harekete geçti. MLS Ligi gibi “Maaş sistemi” düşünülüyor.
Galatasaray'ın 10 milyon Euro'ya satmayı hedeflediği Belhanda'yı Arap kulüpleri ve Monaco'nun yanı sıra İspanyollar da istiyor. Faslı yıldızın menajeri, “Sevilla ve Real Betis onunla ilgileniyor” dedi.
Profesyonel Futbolcular Derneği, nisan ortasından mayıs ortasına kadar 262 üyeyle görüştü. 57 kişi depresyona girdi. Kendisine zarar vermeyi düşünenler de var.
Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Vida'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in talip olduğu ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar'ın, Ada'dan 10 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfere olumlu yanıt vermeyi planladığı belirtildi.