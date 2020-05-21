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aksam.com.tr
  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 10:32
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  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 10:32

Beşiktaş'tan Volkan Babacan'a mesaj: 'Bonservisini al gel'

Beşiktaş'tan Volkan Babacan'a mesaj: 'Bonservisini al gel'

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Beşiktaş, Volkan Babacan konusunda kararını verdi. Yönetim, Başakşehir'le 1 yıllık daha kontratının bulunması sebebiyle kulübünün bedel talep ettiği 31 yaşındaki oyuncudan bonservis sorununu kendisinin çözmesini istedi.

Premier Lig ekibi Liverpool’dan kiralanan ve 2 yıllık kontratının son ermesine kısa bir süre kala sözleşmesini tek taraflı fesh ederek takımdan ayrılan Loris Karius’un ardından Beşiktaş’ta son 8 haftada 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu kale için 1 numaralı isim olmuştu.. Genç file bekçisi ve Utku Yuvakuran’la ligin kalan bölümünü tamamlayacak olan Siyah-Beyazlılar, gelecek sezon için; Samsunspor’dan Nurullah Aslan ve Başakşehir’den Volkan Babacan’la temaslarını sürdürüyor.

Kaleci hamlesinde yeni haftada Volkan’ın üzerine yoğunlaşan yönetimin, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunması sebebiyle Başakşehir’in bonservis talebinde bulunduğu oyuncu için kararını verdi. Tecrübeli eldivenle her konuda el sıkışan Beşiktaş’ın, 31 yaşındaki kaleciye, ‘Bonservisini al, öyle gel’ dediği, başarılı ismin de alacaklarına karşılık fesih için İstanbul temsilcisiyle görüştüğü öğrenildi.

(Fanatik)

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Beşiktaş'tan Volkan Babacan'a mesaj

Beşiktaş'tan Volkan Babacan'a mesaj

Beşiktaş, Volkan Babacan konusunda kararını verdi. Yönetim, Başakşehir'le 1 yıllık daha kontratının bulunması sebebiyle kulübünün bedel talep ettiği 31 yaşındaki oyuncudan bonservis sorununu kendisinin çözmesini istedi.

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