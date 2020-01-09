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aksam.com.tr
  • 09 Ocak 2020 Perşembe 08:51
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  • 09 Ocak 2020 Perşembe 08:51

Beşiktaş'tan transferde Federico Santander sürprizi

Beşiktaş'tan transferde Federico Santander sürprizi

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Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla 5. sırada bitiren ve gol yollarında sorun yaşayan Beşiktaş'ta gündem forvet transferi. İtalyan basını, takviye için bütçe yaratmaya çalışan siyah beyazlıların İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Bologna'dan Federico Santander'i transfer etmek için girişimde bulunduğunu yazdı.

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve bütçe yaratmaya çalışan Beşiktaş'ta forvet için yeni bir isim gündeme geldi.

İtalyan basını Beşiktaş'ın; sezon başında Comolli'nin F.Bahçe'ye getirmeyi başaramadığı Bologna'dan Federico Santander'i kadrosuna katmak için girişimde bulunduğunu yazdı.

Atalanta'dan Musa Barrow'u kadrosuna katmak istediği kaydedilen Bologna, geçtiğimiz sezon 6.5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Paraguaylı oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

Geçen sezon 32 lig maçında 8 gol atıp, 3 de asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 16 maçta 415 dakika süre aldı ve 1 gol atabildi. 1.87 boyundaki golcü Santander, fiziksel olarak da kuvvetli, sakatlık problemi olmayan bir oyuncu.

(Fotomaç)

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