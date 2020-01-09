Beşiktaş'tan transferde Federico Santander sürprizi

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve bütçe yaratmaya çalışan Beşiktaş'ta forvet için yeni bir isim gündeme geldi.
İtalyan basını Beşiktaş'ın; sezon başında Comolli'nin F.Bahçe'ye getirmeyi başaramadığı Bologna'dan Federico Santander'i kadrosuna katmak için girişimde bulunduğunu yazdı.
Atalanta'dan Musa Barrow'u kadrosuna katmak istediği kaydedilen Bologna, geçtiğimiz sezon 6.5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Paraguaylı oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.
Geçen sezon 32 lig maçında 8 gol atıp, 3 de asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 16 maçta 415 dakika süre aldı ve 1 gol atabildi. 1.87 boyundaki golcü Santander, fiziksel olarak da kuvvetli, sakatlık problemi olmayan bir oyuncu.
(Fotomaç)
Sevilla’dan Atalanta’ya kiralanan ama forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan Danimarkalı stoper için Sarı-Kırmızılılar temasa geçti. Bir dönem F.Bahçe forması da giyen 30 yaşındaki futbolcunun İstanbul’daki adresi değişebilir.
Fenerbahçe Kulübü, kongre üyelerine SMS göndererek bağış talebinde bulundu. Sarı-Lacivertliler’deki mali kriz çok büyük! Üyelere gönderilen SMS’te, “Mali sorunlarımızın yüksek boyutu, gerçekçi bir çözüm bulabilmemizi ne yazık ki mümkün kılmıyor” denildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, “Burak, Cenk’i buraya çağırdı. Benim için de güzel şeyler hayal ettiriyorlar. İki değerli milli takım oyuncusu...” açıklamasını yaptı.
Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki stoperin transferini noktaladı. Sağlık kontrollerinden geçen Gineli oyuncu, Antalya kampına katılacak.
G.Saray’ın stoper için düşündüğü alternatifler arasındaki Sampdorialı Murillo hakkında menajeri konuştu.
HOLLANDA basınının haberine göre; Feyenoord, Jeremain Lens’i transfer etmek istiyor.
Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel’in menajeri Winny Haatrecht, 33 yaşındaki futbolcunun eski kulübüne döneceğini açıkladı. İki takım arasında kiralık olarak anlaşmaya varıldı.