Beşiktaş'tan transfer taarruzu! Hedefteki 3 isim...

Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ve transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, salgın nedeniyle liglere ara verilen şu günlerde sık sık teknik direktör Sergen Yalçın’la görüşüp, yeni sezonun transfer politikasını belirliyor.
Yalçın, gelecek sezon takıma hücum futbolu oynatacağını belirterek, alınacak oyuncuların buna uygun isimler olmasını istedi. Genç teknik adam bu doğrultuda, oyunu dikine oynayan ve kreatif özellikleri bulunan futbolculara ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Yalçın ve yöneticilerin yaptığı görüşmeler sonucunda, daha önce de Beşiktaş forması giyen Yeni Malatyasporlu Gökhan Töre, Demir Grup Sivassporlu Yasin Öztekin ve Göztepeli Serdar Gürler’in isimleri ön plana çıktı. Siyah beyazlı yönetim bu oyuncuların maliyetleri ile ilgili araştırmalara başladı. Bu arada geçtiğimiz hafta Hollanda’ya giden Erdal Torunoğulları da Sergen Yalçın’ın sistemine uygun ve ekonomik oyuncu arayışını sürdürüyor.
(Hürriyet)
TFF, ligleri şartların oluşması durumunda 5 Haziran'da seyircisiz oynatmayı planlıyor. Hafta içerisinde de karşılaşmalar yapılacak.
Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alpaslan Eratlı da AKŞAM sohbetlerinde yerini aldı: “Bir Galatasaray derbisi için 3 gün önceden kamptaydık. Bana çok benzeyen kardeşim, gece geldi, arabayı alıp gitti. Teknik ekip de onu, benimle karıştırmış. Kadro dışı kaldım. Derbide oynayamadım. Yanlış istihbarat kurbanı oldum.”
Başarılı eski hakemlerden Kadir Tozlu'nun oğlu Uğurcan Tozlu AKŞAM'a konuştu: “2017 yılında terfi bekliyordum. Ben bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Ama babam Merkez Hakem Kurulu Yönetimi'nde olduğu sürece beni terfi ettirmeyeceğini biliyordum. Öyle de oldu. Ben de hakemliği bırakmak zorunda kaldım.”
Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan sessizliğini bozdu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu bu sezon oynadığı futbolu kendisine yakıştıramadığını söylerken emeklilikle ilgili olarak, "İnsanlar istiyorlar diye futbolu bırakmak istemiyorum. Bırakmaya henüz hazır değilim. Yaşıtlarım hâlâ oynuyorlar." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor. Gelecek sezon hücum futbolu oynatacağını belirten teknik direktör Sergen Yalçın, bu doğrultuda oyunu dikine oynayan, süratli ve kreatif özellikleri bulunan oyuncuların alınmasını istedi. İlk gündeme gelen isimler ise Gökhan Töre, Yasin Öztekin, Serdar Gürler oldu.
Mustafa Kapı, Burak Kapacak, Rezan Çorlu gibi yıldız adaylarını listede bulunduran Bordo-Mavililer, Kayserispor'un 16 yaşındaki oyuncusu Emre Demir'le de yakından ilgileniyor.
Ligde zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, genç yıldız Kadıoğlu ile Ömer Faruk Beyaz'ı hazırlayacak. Antrenör Volkan Demirel ve kaptan Emre Belözoğlu, iki oyuncuyu da himayesi altına alıp ligin geri kalanında vitrine çıkaracak.