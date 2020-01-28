Beşiktaş'tan TFF'ye 'Göztepe maçı tekrarlansın' talebi

Beşiktaş, Göztepe maçındaki kural hatası nedeniyle maçın tekrarlanması yönündeki yazılı talebini resmi olarak TFF'ye iletti.
Beşiktaş, Göztepe maçının kural hatası nedeniyle tekrarlanması için yazılı talebini TFF'ye iletti.
Beşiktaş'ta takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile birlikte yeni sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Gündeme gelen ilk isim ise Nazım Sangare.
Genç bir defans oyuncusu almak için çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'a Kamerun asıllı stoper Harold Moukoudi teklif edildi.
Fenerbahçe'de oynadığı futbolla ağır eleştiriler alan Islam Slimani Tottenham ve Manchester United'ın listesinde.
Gurbetçi avına çıkan Aslan, listesini belirledi. Cim-Bom, Schalke 04’ten Suat Serdar, Ahmed Kutucu, Düsseldorf’ta oynayan Kaan Ayhan, Sassuolo’da forma giyen sol bek Mert Müldür ve Willem II’de top koşturan orta saha Görkem Sağlam’la ilgileniyor.
Trabzon’da 1 Şubat’ta oynanacak karşılaşma öncesi iki camiayı karşı karşıya getiren ‘Erteleme’ polemiği gerçekten ‘Sportif’ bir amaç için mi yapılıyor yoksa yeni bir ‘Oyun’ mu tezgahlanıyor! Tüyler ürpertici iddialar var.
Beşiktaş'ta teknik direktör kadar merak edilen bir diğer konu ise sportif direktörlük pozisyonu oldu.