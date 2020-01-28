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aksam.com.tr
  • 28 Ocak 2020 Salı 11:50
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  • 28 Ocak 2020 Salı 11:50

Beşiktaş'tan TFF'ye 'Göztepe maçı tekrarlansın' talebi

Beşiktaş'tan TFF'ye 'Göztepe maçı tekrarlansın' talebi

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Beşiktaş, Göztepe maçının kural hatası nedeniyle tekrarlanması için yazılı talebini TFF'ye iletti.

Beşiktaş, Göztepe maçındaki kural hatası nedeniyle maçın tekrarlanması yönündeki yazılı talebini resmi olarak TFF'ye iletti.

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Beşiktaş'tan TFF'ye 'maç tekrarlansın' talebi
Beşiktaş'tan TFF'ye 'maç tekrarlansın' talebi

Beşiktaş'tan TFF'ye 'maç tekrarlansın' talebi

Beşiktaş, Göztepe maçının kural hatası nedeniyle tekrarlanması için yazılı talebini TFF'ye iletti.

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