Beşiktaş'tan ters köşe! Oumar Niasse ile ilk resmi temas kuruldu

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda kadrosunu 2 golcüyle güçlendirmek için çalışma başlatan yönetim, transfer döneminin son gününde işlerin planladığı gibi gitmemesi sebebiyle dönemi sadece Vincent Aboubakar’la kapatmıştı.
İLK RESMİ TEMAS KURULDU
Sergen hocanın bu konudaki ısrarının sürmesi sebebiyle forvet transferini Ocak ayında bitirmek için çalışmalara erkenden başlayan yönetim, Oumar Niasse için düğmeye bastı. İngiltere Premier Lig ekibi Everton’la kontratının bitmesinin ardından boşa çıkan ve başka bir takımla da anlaşmayan 30 yaşındaki futbolcuyla ara transfer dönemi için ilk resmi temasın kurulduğu bildirildi.
NIASSE OLUMLU BAKARKEN YÖNETİM DE TRANSFERDE ISRARCI
Premier Lig kulüplerinden istediği şartlarla bir teklif alamaması sebebiyle transfer sezonunun son günlerinde yarım sezonu boşta geçirme kararını veren Senegalli futbolcunun Beşiktaş’a transfer olmaya olumlu baktığı bildirildi.
2014 yılında Akhisar Belediye’den 5.5 milyon Euro’ya Lokomotiv Moskova’ya, Rusya ekibinden de 2016 yılında 18 milyon Euro’ya Everton’a transfer olan Niasse, Ada kulübündeki teknik adam ve kadro değişiklikleri sebebiyle son dönemde geri planda kalmıştı. Beşiktaş Yönetimi’nin hem ligi yakından tanıması hem de bonservisinin elinde bulunması sebebiyle Niasse’ın transferinde oldukça ısrarcı olduğu kaydedildi.
Yusuf Yazıcı, Lille'de son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devleri peşine taktı. Trabzonspor, yıldız futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.
Galatasaray'daki başkanlık seçimi öncesi teknik direktör Fatih Terim'de devre arasındaki transferlerin nasıl yapılacağı konusunda soru işaretleri oluştu ancak başkan ve yöneticiler, ocak ayında alınması planlanan futbolcular konusunda tecrübeli hocaya garanti verdi.
Al-Nasr ile sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'ın gündeminde olan Ahmet Musa, yaptığı açıklamada “Umarım Avrupa'ya geri dönüşüm en kısa sürede gerçekleşir” dedi.
Birçok eksik nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş Teknik Direktörü, Necip ve N'Sakala'dan gelecek haberi bekliyor. Altyapıdan Serdar Saatçi'yi de idmanlara alan Yalçın, gerekirse Atiba ya da Souza'yı defansa çekecek.
Fenerbahçe'de kasığında yırtık tespit edilen ve ortalama 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalması beklenen Gökhan Gönül'ün ardından dinlendirileceği öğrenilen Caner Erkin de Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlamayacak. İki futbolcunun yerine kritik maçta Nazım Sangare ve Filip Novak forma giyecek.
Beşiktaş'ta, 8 futbolcunun yanı sıra bir teknik heyet mensubu ve bir de personelde koronavirüs teşhis edilmesinin ardından yönetim, virüsün nasıl ve ne zaman bulaştığı konusunda geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.