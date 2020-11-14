Beşiktaş'tan ters köşe! Oumar Niasse ile ilk resmi temas kuruldu

Devre arası transfer döneminde forvet takviyesi yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta Cenk Tosun ismi ön plana çıkıyordu ancak Siyah-Beyazlılar herkesi ters köşeye yatırarak Oumar Niasse ile ilk resmi teması kurdu.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda kadrosunu 2 golcüyle güçlendirmek için çalışma başlatan yönetim, transfer döneminin son gününde işlerin planladığı gibi gitmemesi sebebiyle dönemi sadece Vincent Aboubakar’la kapatmıştı.



İLK RESMİ TEMAS KURULDU

Sergen hocanın bu konudaki ısrarının sürmesi sebebiyle forvet transferini Ocak ayında bitirmek için çalışmalara erkenden başlayan yönetim, Oumar Niasse için düğmeye bastı. İngiltere Premier Lig ekibi Everton’la kontratının bitmesinin ardından boşa çıkan ve başka bir takımla da anlaşmayan 30 yaşındaki futbolcuyla ara transfer dönemi için ilk resmi temasın kurulduğu bildirildi.

NIASSE OLUMLU BAKARKEN YÖNETİM DE TRANSFERDE ISRARCI

Premier Lig kulüplerinden istediği şartlarla bir teklif alamaması sebebiyle transfer sezonunun son günlerinde yarım sezonu boşta geçirme kararını veren Senegalli futbolcunun Beşiktaş’a transfer olmaya olumlu baktığı bildirildi.

2014 yılında Akhisar Belediye’den 5.5 milyon Euro’ya Lokomotiv Moskova’ya, Rusya ekibinden de 2016 yılında 18 milyon Euro’ya Everton’a transfer olan Niasse, Ada kulübündeki teknik adam ve kadro değişiklikleri sebebiyle son dönemde geri planda kalmıştı. Beşiktaş Yönetimi’nin hem ligi yakından tanıması hem de bonservisinin elinde bulunması sebebiyle Niasse’ın transferinde oldukça ısrarcı olduğu kaydedildi.