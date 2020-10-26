Beşiktaş'ta Ghezzal, deplasmanda Denizlispor'u 3-2 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası konuştu.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ghezzal, 3-2 kazandıkları Denizlispor maçı sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Ghezzal, "İyi oynadık. Birlikte iyi bir galibiyet aldık. Takım ruhumuz çok iyiydi. Sıkı çalışmaya devam ederek takım ruhunu daha ileri bir seviyeye taşımak istiyoruz." dedi.

Beşiktaş'ı reddedemeyeceğini söyleyen Cezayirli, "Türkiye'nin en iyi kulüplerinden biri olan Beşiktaş'tan teklif aldım ve bu meydan okumayı reddemezdim. Süper Lig, iyi bir lig. En iyi performansımı sergilemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Henüz tam olarak hazır olmadığını kaydeden kanat oyuncusu, "Bugün oynadım ama %100 olduğumu söyleyemem. Uzun bir süreden sonra maça çıktım ve ilk 11 oynadım. Takım arkadaşlarıma bana olan destekleri için teşekkür ederim. Daha iyi olacağım." diye konuştu.