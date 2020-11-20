Beşiktaş'tan sürpriz proje: İngiliz yıldız geliyor

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Dorukhan Toköz ile yaptığı kontrat görüşmelerinde henüz olumlu bir sonuç alamayan Beşiktaş'ın, orta sahada gündemine sürpriz bir yıldız geldi.

İngiliz basını, son olarak West Ham forması giyen ve kariyerinin son döneminde sakatlıklarla boğuşan Jack Wilshere'ın, Beşiktaş ile görüşmelerde bulunduğunu yazdı.

Yaz aylarında sözleşmesini feshettikten sonra kulüp bulamayan ve dinlenmeye karar veren İngiliz oyuncunun, Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers'a ya da Beşiktaş'a gideceği kaydedildi.

Beşiktaş ve Rangers'ın, 28 yaşındaki futbolcuya sadece maç başı ücret içeren bir sözleşme teklifinde bulunacağı ve iki takımın da Wilshere'ı "yatırım" olarak değerlendirdiği vurgulandı.

Kariyerine Arsenal'de başlayan ve Bolton ile Bournemouth'ta kiralık olarak oynadıktan sonra 2018'de bedelsiz olarak West Ham'a giden İngiliz oyuncu, Premier Lig'de 182 maça çıktı ve 8 gol, 21 asistlik bir performans sergiledi. West Ham kariyerini sakatlıklar nedeniyle iyi geçiremeyen Wilshere, 2 sezonda 19 maça çıkabildi.

Wilshere transferin son günü West Ham'a bu sözlerle veda etmişti; "West Ham'a geldiğimde büyük hedeflerim vardı ancak neler yapabileceğimi gösteremediğim için hayal kırıklığı yaşıyorum. 28 yaşındayım, başarıya açım, güçlüyüm ve oynamaya hazırım."