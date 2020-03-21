Beşiktaş'tan sürpriz karar! 'İsteyen gidebilir'

Tüm dünyada baş gösteren koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de de liglerin ertelenmesi üzerine önceki akşam tüm takıma izin veren Beşiktaş Yönetimi, salgın veya başka nedenlerle ayrılmak isteyen oyunculara kolaylık sağlayacak.
ZORLUK ÇIKARMAYACAK
Siyah-beyazlılar, ligde maçların seyircisiz oynatılmasına karar verildiği dönemde başta Kevin Prince Boateng olmak üzere huzursuzluk yaşayan yabancılara ayrılık konusunda zorluk çıkarmayacak.
OBİ MİKEL ÖRNEĞİ
Trabzonspor’la hafta başında vedalaşan Obi Mikel gibi sözleşmesini karşılıklı feshederek Türkiye’den ayrılmak isteyen Boateng’e, “Şu an dünyanın neresine gidersen git, her yerde salgın var. Yine de karar senin” diyerek kalması için baskı yapmayan siyah-beyazlılar, şu an bile ayrılmayı düşünene kolaylık sağlamayı planlıyor.
OYUNCULARDAN İNDİRİM İSTENECEK
Yeni sezonda hem koronavirüs hem de mali kriterler nedeniyle zaten daralmaya gidecek olan yönetim, çok yüksek maaş alan oyunculardan da yıllık ücretlerinde indirim yapmalarını talep edecek.
KADRONUN BÜTÇESİ 30 MİLYON EURONUN ALTINA ÇEKİLECEK
Kadronun toplam bütçesini 30 milyon euronun altına çekmek isteyen ve bu kapsamda alt yapıdan gelen gençleri takıma kazandırmayı hedefleyen Beşiktaş Yönetimi, koronavirüsün getirdiği maddi zararı da, yabancı oyuncularının bir kısmını göndererek çözmek istiyor. Bu nedenle gidene ‘dur’ demeyecek olan siyah-beyazlılar, yüksek maaş alan yerli oyuncularla da indirim için masaya oturacak. (Milliyet)
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Beşiktaş Yönetimi, koroonavirüs salgını nedeniyle ayrılmak isteyen yabancı futbolcularına kolaylık sağlama kararı aldı.
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