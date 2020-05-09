Beşiktaş'tan sol beke bomba transfer

Caner Erkin'in sözleşmesinin sona eriyor olması nedeniyle sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Legia Warşova'da forma giyen 19 yaşındaki Polonyalı Michal Karbownik'in peşine düştü.

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Caner Erkin'in alternatifini arayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın gözüne Polonya'nın Legia Warşova takımında forma giyen Michal Karbownik'in çarptığı iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre; bu sezon forma giydiği 19 maçta 6 asist yapan 19 yaşındaki genç oyuncu için Sergen Yalçın'ın, "Türkiye'de bir çok isimden çok daha iyi orta yapıyor, aynı zamanda genç olmasına rağmen savunmayı da iyi biliyor" şeklinde rapor verdiği bildirildi.

Maliyeti 1-1.5 milyon Euro

Siyah-beyazlı yönetimin Karbownik'i araştıracağı, eğer uygun şartlarda bir rakam çıkarsa teklif yapacağı bildirildi. Beşiktaş yönetiminin sol bek mevkii için 1-1.5 milyon euro civarında bir rakamı gözden çıkarması bekleniyor.

Michal Karbownik kimdir?

Solak yıldız Michal Karbownik, bugüne kadar 87 resmi maçta forma giydi. Legia Warşova'nın U19, B ve A takımlarında toplam 87 kez görev alan Karbownik, 9 asist yapmayı başardı. Genç oyuncu Polonya U15, U17, U18 ve U19 milli takımlarında da toplam 25 kez şans buldu. Michal Karbownik'in ismi Barcelona olmak üzere bir çok kulüple anılıyor...