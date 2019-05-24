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Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e plaket

Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e plaket

Beşiktaş'ta 4 sezon teknik adamlık görevinde bulunan ve sezon sonundan itibaren Beşiktaş'tan ayrılacak Şenol Güneş'e emekleri için veda plaketi verildi.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı, maç öncesi kulübe hizmetlerinden dolayı Şenol Güneş'e bir teşekkür plaketi sundu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde de bir teşekkür mesajı paylaşılarak, "12 Haziran 2015 tarihinden beri Beşiktaş'ımızın teknik direktörlük görevini yürüten, futbol takımımızın Spor Toto Süper Lig'de iki şampiyonluk kazanmasında ve UEFA Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup lider çıkarak tarihi bir başarıya imza atmasında büyük bir payı olan Şenol Güneş, bundan sonra ay-yıldızlı millilerimizin başarısı için çalışmalarını sürdürecektir. Şenol Güneş'e Beşiktaş'ımıza vermiş olduğu değerli hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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