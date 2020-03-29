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aksam.com.tr
  • 29 Mart 2020 Pazar 15:12
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  • 29 Mart 2020 Pazar 15:12

Beşiktaş'tan Rüştü Reçber mesajı

Beşiktaş'tan Rüştü Reçber mesajı

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Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan eski oyuncusu Rüştü Reçber için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2007-2012 yıllarında Beşiktaş'ımızın formasını giyen, takımımızın bu süre zarfında kazandığı bir Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan eski futbolcularımızdan Rüştü Reçber'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Rüştü Reçber'in bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

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