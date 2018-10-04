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Beşiktaş'tan Roberto Soldado bombası

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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlılarla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki transfer görüşmesi Ozan Tufan ile başlamıştı... Beşiktaş, Ozan'ı takas yoluyla kadrosuna katmak için Sarı-Lacivertlilere teklifte bulunmuş fakat bu kabul görmemişti... Santrfor alarak bu bölgedeki açığı gidermek isteyen Beşiktaş'a Fenerbahçe'nin golcüsü Soldado önerildi.

Daha önce menajeri tarafından G.Saray'a önerilen İspanyol golcü Roberto Soldado'nun teklif edildiği belirtildi. İddiaya göre menajeri, "Oyuncum Ocak'ta imza atmaya hazır" ifadelerini kullandı.

(Fotomaç)

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