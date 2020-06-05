Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması! Temas kuruldu...

İtalyan haber portalı Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre, geçtiğimiz ay Wolverhampton'la olan sözleşmesini fesheden ve şu an serbest durumda bulunan Bright Enobakhare'nin transferi için Beşiktaş ve Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden AEK mücadele halinde.
22 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Coventry City formasıyla 18 lig maçında 9 gole direkt katkı (6 gol, 3 asist) sağlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Bu sezonun başında da Wigan Athletic'e kiralanan Enobakhare, ligin ilk yarısında yalnızca 2 maçta 48 dakika şans bulması sebebiyle devre arasında kiralık sözleşmesini feshederek Wolves'a geri dönmüş, Mayıs ayında ise Wolves'la olan sözleşmesini de feshedip boşa çıkmıştı.
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Beşiktaş, Premier Ligi kulübü Wolverhampton'dan ayrılan ve serbest durumda bulunan Nijeryalı forvet Bright Enobakhare'nin transferi için Yunan ekibi AEK ile yarıştığı iddia edildi.
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