Beşiktaş'tan oyunculara rest: İstemeyen gidebilir

Yönetim kiralık yıldızlara, “Yüzde 60'ı kabul etmezseniz, bonservisinizi sezon bitmeden verebiliriz” önerisi getirdi. Gözden çıkartılan isimler de bu listeye dahil edildi. Yerliler ise indirimi kabul etti.

AKŞAM

MALİ sorunlarla boğuşan Beşiktaş Yönetimi, bu dönemi takımın maliyetini düşürmek için bir fırsat olarak görüyor. Siyah-Beyazlı yöneticiler takımı gençleştirmek ve yeniden yapılandırmak için harekete geçti. Bunun için sezonun bitmesini beklemeyen Beşiktaş öncelikle kiralık oyuncularla masaya oturdu. SiyahBeyazlı yönetim kulübün ödemede yaşadığı zorlukları anlatarak, kolaylık istedi. Yöneticiler sezon uzamasına rağmen, ücret almadan ayrılmak isteyen kiralık futbolcularla sözleşmesini feshetmeye hazır. Bu seçeneği kabul eden kiralık oyuncuya bonservisi verilecek ve yollar ayrılacak. Sözleşmesi devam etmesine rağmen verim alınamayan bazı isimler de alacaklarından vazgeçmesi halinde serbest bırakılacak

MALİYET 15 MİLYONA ÇEKİLECEK

Yönetim bu öneriye rağmen kalmakta ısrar edenlerden yüzde 60 ücret indirimi istiyor. Ancak yabancılar daha önce indirim konusuna sıcak bakmadıklarını yönetime iletmişti. Sözleşmesi biten ve daha önce prensipte anlaşmaya varılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin’le yeniden mali konular değerlendirilecek. Başta kaptan Burak Yılmaz olmak üzere diğer yerlilerin ise makul bir indirime sıcak baktığı, yüzde 30’luk bir ücret indirimiyle yola devam edecekleri öğrenildi. Beşiktaş yönetimi takım maliyetini 15 milyon euro civarına çekmek ve daha çok genç oyuncularla geleceğin Beşiktaş’ını kurma planları yapıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın’la da geleceğe yönelik planlar üzerinde sürekli bilgi alışverişi yapıldığı belirtiliyor.

