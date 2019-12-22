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  3. Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz takviye: Charles Aranguiz

Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz takviye: Charles Aranguiz

Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz takviye: Charles Aranguiz

Orta sahaya oyunun çift yönünü de oynayabilen oyuncu arayan Beşiktaş'a sürpriz bir isim gündeme geldi. Leverkusen'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Şilili Charles Aranguiz.

Orta sahaya oyunun çift yönünü de oynayabilen oyuncu arayan Beşiktaş'a sürpriz bir isim gündeme geldi. Leverkusen'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Şilili Charles Aranguiz. Arjantin'den TyCSports kanalı, 30 yaşındaki oyuncu için Boca Juniors'un teklif yaptığını ama Şilili oyuncunun Avrupa macerasına devam etmek için reddettiğini yazdı. Leverkusen'in sözleşme yenilemeyeceğini bildirildiği Aranguiz'i isteyen takımlar arasında Beşiktaş'ın da olduğu iddia edildi. Aranguiz'in menajerliğini Medel ve Roco'yu Beşiktaş'a getiren Felicevic yapıyor.

(Fotomaç)


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