Beşiktaş'tan orta sahaya Maxime Gonalons sürprizi

Beşiktaş, Roma'nın Fransız defansif orta saha oyuncusu Maxime Gonalons için kiralama teklifi yaptı.

Beşiktaş, 30 yaşındaki Fransız defansif orta saha oyuncusu Maxime Gonalons'u transfer listesine aldı.

SKY Italia'dan Gianluca DiMarzio'nun haberine göre; Beşiktaş, Maxime Gonalions için Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Roma, kadrosunda düşünmediği Fransız yıldız için bu teklifi değerlendirmeye aldı.

Ancak, önceliği ülkesi Fransa'ya geri dönmek olan Maxime Gonalons, Beşiktaş'a transfer olma konusunda emin değil.

Rennes'den gelen teklife daha sıcak bakan Gonalons için Beşiktaş, ikna çabalarına devam ediyor.

Lyon altyapısından yetişen ve 8 sezon boyunca Fransız ekibinin formasını giydikten sonra Roma'ya 5 milyon euro bonservis karşılığı transfer olan Gonalons, geçen sezon Sevilla'da kiralık olarak oynadı. 30 yaşındaki defansif orta saha, La Liga'da 10 maça çıktı.

(Sporx)