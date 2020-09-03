Beşiktaş'tan N'Koudou'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

SPOR GÜNDEMİ

F.Bahçe'yi 'hisse'den köşeyi döndü F.Bahçe'yi 'hisse'den köşeyi döndü Süper Lig'i 7'nci sırada bitiren Fenerbahçe, borsada açık ara şampiyon oldu, yatırımcısının yüzünü güldürdü. 22 Mart 2020'de 6.65 fiyattan işlem gören ‘FENER' hisseleri dün borsada 35 TL'nin üzerine çıktı. Mart'ta Kanarya'ya yatırım yapanlar parasını 5'e katladı. Fenerbahçe'nin piyasa değeri de 3,5 milyarı buldu.

Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da orta saha transferi gündemde. Sarı-kırmızılılara Marsilya ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Strootman önerildi.

Galatasaray alarm veriyor! Kara tablo... Galatasaray alarm veriyor! Kara tablo... Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki temposuz futbolu, sorunun sadece orta sahada olmadığını gösterdi. Arda Turan ve Okan Kocuk ile ilgili detay dikkat çekti.

Vida'ya Parma talip Vida'ya Parma talip Beşiktaş'tan yıllık tam 3 milyon euro garanti ücret kazanan Hırvat stoper Domagoj Vida'yı, İtalya takımlarından Parma'nın istediği iddia edildi...

Beşiktaş'tan transferde Milli atak Beşiktaş'tan transferde Milli atak Siyah-Beyazlılar, Antalyaspor'un tecrübeli sağ beki Nazım Sangare ve Rizespor'un başarılı kalecisi Gökhan Akkan için çalışmalarını hızlandırdı. Konuyla ilgili olarak iki Milli futbolcunun da başkanlarından açıklama geldi...