Beşiktaş'tan Nikola Kalinic'e: 1 milyon euro imza parası verelim, bonservisini al gel

Ağustos'ta Lille transferi resmen açıklanan Burak Yılmaz'ın yerini hâlâ dolduramayan Beşiktaş golcü transferinde gaza bastı. Papiss Cisse, Mario Mandzkukic, Ze Luis ve Vincent Aboubakar gibi isimlerle görüşen Kara Kartal, Nikola Kalinic'te karar kıldı. Hırvat oyuncuyla yapılan görüşmelerde büyük mesafe katedildi. Siyah-Beyazlılar, İspanyol devi Atletico Madrid forması giyen 32 yaşındaki forvete, "1 milyon Euro imza parası verelim, bonservisini al gel" teklifinde bulundu.
ATLETİCO ZORLUK ÇIKARMAYACAK
Bu öneriye sıcak bakan tecrübeli golcü de kulübüyle görüşmelere başladı. Kalinic'ten istediği verimi alamayan ve yıldız oyuncunun teknik direktör Diego Simeone'nin gelecek planları arasında yer almaması sebebiyle Madrid temsilcisinin de transferde zorluk çıkarmaması bekleniyor. Kalinic ile Atletico arasındaki pazarlıkların olumlu devam ettiği öğrenilirken, Beşiktaş da bu görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor.
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